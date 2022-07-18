Словакия разрешила гражданам вступать в ВСУ

Президент Словакии Зузана Чапутова одобрила вступление первых четырех граждан свой страны в ряды наемников Вооруженных сил Украины. Об этом сообщила пресс-секретарь словацкого лидера Мартин Стрижинец, написало РИА «Новости».

Чапутова рассмотрела 10 обращений граждан о вступлении в ряды ВСУ, действуя в соответствии с рекомендациями МИД, МВД и Министерства обороны.

«Из 10 обращений одобрение получили четыре», — заявила Стрижинец.

Согласно действующему законодательству Словакии, граждане этой страны имеют право вступить в вооруженные силы других государств после разрешения президента, написала газета «Известия».

Журналист Виктор Баранец заявил «360», что большая часть иностранных наемников в составе ВСУ являются «мусором», поскольку думают в первую очередь о заработке денег.