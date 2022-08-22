Слова Зеленского о «последней черте» для переговоров назвали попыткой «перевернуть стул»

Украина проиграла очередной виток информационной войны, и теперь Владимир Зеленский пытается выйти из положения, заявляя о «последней черте» в вопросе переговоров с Россией, заявил «360» аналитик Центра экспертного сопровождения политических процессов Данила Гуреев. По его словам, Запад начал плавно «сливать» Украину, что не понравилось руководству этой страны.

Эксперт напомнил, что недавно во Львове состоялась встреча президентов Украины и Турции. По мнению Гуреева, Реджеп Тайип Эрдоган передал Зеленскому условия мира от Владимира Путина. После этого в информационном поле сложилось мнение, что Запад больше не будет поддерживать Украину. Гуреев отметил, что украинский президент попытался «нивелировать» эти мнения.

«Украина проиграла определенный виток информационной войны. Владимир Зеленский пытается всячески „перевернуть стул“ и выйти из проигрышной ситуации победителем», — отметил Гуреев.

Судебный процесс над украинскими военными станет «последней чертой», после которой переговоры России и Украины станут невозможными, заявил Владимир Зеленский. Он добавил, что в этом случае его страна откажется от ведения мирного диалога.