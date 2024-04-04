Эксклюзив 04 апреля 2024, 00:28 «Слепые и глухие». Борзенко рассказал о последствиях применения ФАБ-3000 в зоне СВО Борзенко: после прилета ФАБ-3000 солдаты ВСУ сильно контуженные сдаются в плен

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Российские войска в последнее время стали применять «интересную новую тактику» с использованием фугасных авиабомб ФАБ-3000. Военный журналист Алексей Борзенко эксклюзивно для телеканала «360» передал рассказ из зоны СВО о последствиях прилетов трехтонных боеприпасов по позициям ВСУ.

Борзенко поведал рассказ российских бойцов, которые заходили на украинские укрепрайоны после работы по ним ФАБов. Журналист отметил, что эффекты от применения этих бомб «очень интересные».

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«Говорят: „Ну обработали этими бомбами. Мы пришли, никакого ответного огня нет. Мы вошли, сидят те, кто остался в живых, держат в руках автомат, глухие, слепые, сильно контуженные, вообще ничего не соображающие. Мы подходим, автомат из рук берем, поднимаем его, и он идет к пленным“», — передал слова российских военнослужащих Борзенко.

По словам бойцов, ответного огня с украинских позиций после работы ФАБ-3000 нет.

Британский обозреватель Бетани Эллиотт ранее заявил, что новое российское оружие ФАБ-3000 способно не только прорвать оборону Украины, но и сломить моральный дух ее военнослужащих. Солдаты ВСУ жаловались на рвоту, сотрясение мозга и контузию, вызванную этим мощным оружием.