Следы трех взрывных устройств нашли на бердянской подстанции после теракта. Об этом сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«На месте теракта в результате работы следственной группы обнаружены следы трех взрывных устройств и зажигательная смесь, что привело к неконтролируемому возгоранию и взрыву трансформаторного масла», — привело слова Рогова РИА «Новости».

Как подчеркнул член главного совета, с помощью взрывов украинские националисты хотели запугать жителей города. Теракт организовали, чтобы сорвать мероприятия по случаю празднования Дня России.

«Террористы Зеленского делают все, чтобы испортить жизнь мирным людям на освобожденных территориях», — написал Рогов в своем Telegram-канале.

Власти Бердянска ранее заявили, что утром 12 июня на трансформаторной подстанции вспыхнул пожар. В результате возгорания часть жителей города осталась без света. Его предварительной причиной назвали короткое замыкание. Позже замглавы регионального ГУ МВД Алексей Селиванов сообщил, что на подстанции случился теракт. При взрывах никто не погиб и не пострадал.