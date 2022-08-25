Россия постепенно идет к выполнению целей спецоперации. Вскоре военные должны освободить Николаевскую и Одесскую области. Таким образом Украина останется без выхода к Черному морю, заявил военный обозреватель и полковник в отставке Виктор Литовкин.

Далее — прямая речь.

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Информация, которая прозвучала на сегодняшнем брифинге Минобороны, подтверждает мысль, которую высказал глава ведомства Сергей Шойгу: мы спокойно перемалываем украинские вооруженные силы. Постепенно, без ажиотажа освобождаем ДНР и ЛНР от бандеровских войск и обеспечиваем безопасность народных республик, отодвигая от их границы боевые силы на дальность до 300 километров.

Одновременно Россия освобождает Запорожскую, Харьковскую, Николаевскую области, нарушая в их глубине системы обеспечения ВСУ, разрушая аэродромы, ликвидируя пункты управления различных украинских дивизий и бригад. Также уничтожаются системы ПВО, склады с боеприпасами, горюче-смазочными материалами.

В общем, готовим, как мне показалось, дальнейшее продвижение наших войск по направлению к Харькову, Днепропетровску, Запорожью и Николаеву.

Наши войска уже находятся на границе Николаевской области, а за Николаевской областью, которую мы, безусловно, в ближайшее время должны освободить, будет Одесса. После Одессы и Одесской области отрежем Украину от Черного моря, и это будет конец ее связи по морю с другими странами

Украина останется ограничена только коммуникацией через железную дорогу и автомобильную дорогу с Польшей и со Словакией, немного с Румынией.

То есть действия наших вооруженных сил приближают окончательный разгром украинских вооруженных сил и выполнение задач — в частности, демилитаризации страны, о которой 22 февраля говорил Владимир Путин

Украина осталась практически без авиации

Российская армия уничтожила свыше 270 самолетов и 150 вертолетов ВСУ. Но дело в том, что страны Восточной Европы — Польша, Чехия, Словакия, Румыния, Болгария — передают Киеву советские самолеты, которые у них остались: МиГ-29, Су-27 и другие. Эти самолеты Украина пытается распихать по различным аэродромам на своей территории. Мы их внимательно отслеживаем и продолжаем уничтожать.

[Некоторые] самолеты уничтожили под Днепропетровском, какие-то — под Харьковом, какие-то — под Николаевом. У Украины практически не осталось авиации

Те самолеты, которые всегда боеготовые и находятся на аэродроме, тоже ликвидируем. И внимательно следим, где они находятся, наносим по ним удары как оперативно-тактическим комплексом «Искандер», который разгромил на этот раз эшелон боевой техники и личный состав, двигавшийся к линии фронта, так и на аэродромах базирования этих самолетов.

Заодно мы уничтожаем такие машины в воздухе, когда они поднимаются. Наши самолеты, наши истребители — СУ-35 — уверенно сбивают их, поскольку у России более эффективные системы обнаружения, более эффективные системы ракет «воздух — воздух» и более эффективные системы радиолокационные — как активные, так и пассивные.

Россия продолжит контроль за Запорожской АЭС

Ни за что Россия не оставит Запорожскую АЭС, так как сделать это, убрать нашу охрану по периметру станции означает повысить риск техногенной катастрофы, которую может устроить Киев.

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Потому что им ничего не жалко, они должны показать свою мощь, будто «агрессия» России против Запорожской области привела к такому развитию событий. Пока мы охраняем ЗАЭС, риск катастрофы сведен к минимуму. Но стоит нам уйти оттуда — ее вероятность достигнет максимума.