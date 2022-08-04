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    04 августа 2022, 08:33

    Следственный комитет установит причастных к расстрелу российских военнопленных

    СК установит личности украинцев, причастных к расстрелу российских военнопленных

    Александр Иванов

    Следственный комитет ищет украинских военных, которые причастны к расправам весной 2022 года над российскими военнопленными в районе Черниговщины. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Telegram.

    Поводом стала публикация в Сети видео, где пленных российских солдат расстреляли и оставили их на дороге. По данным СК, на кадрах показана расправа над безоружными российскими военнопленными в районе Черниговщины, все происходило в конце марта, начале апреля. Предположительно, что к преступлениям причастны боевики экстремистской организации «Правый сектор»*.

    «Следователями принимаются меры к установлению лиц, причастных к совершению преступлений в отношении российских военнослужащих», — сказано в сообщении Следственного комитета.

    В ведомстве добавили, что расстрел является нарушением со стороны Украины требований Женевской конвенции об обращении с военнопленными.

    * Правый сектор — экстремистская организация, запрещенная в России.