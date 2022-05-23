Следственный комитет начал расследование покушения на мэра Энергодара

Расследование обстоятельств покушения на жизнь мэра города Энергодар в Запорожской области Украины начал Следственный комитет России. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Следователи в рамках расследования преступлений украинских националистов установят обстоятельства покушения на жизнь мэра города Энергодара Запорожской области, находящегося под контролем Вооруженных сил РФ», — отметили в ведомстве.

Нападение произошло 22 мая. Мэр Энергодара Андрей Шевчик и двое его телохранителей получили ранения при взрыве самодельного устройства, заложенного в подъезде дома, в котором он жил. По имеющимся данным, взрыв прогремел, когда Шевчик входил в подъезд. Взрывчатка была заложена в электрощитовом костюме.

Ранее сообщалось, что в доме министра внутренних дел Туниса Тауфика Шарфеддина прогремел взрыв, пострадала его супруга. Ранения женщины оказались незначительными, ее доставили в больницу для оказания помощи. Сам глава МВД не пострадал.