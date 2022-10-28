Следователи установили личность украинского военного, приказавшего блокировать гумкоридоры в Мариуполе | 360°

Спецоперация 28 октября 2022, 15:03 Следователи установили личность украинского военного, приказавшего блокировать гумкоридоры в Мариуполе СК установил личность украинского генерала, заблокировавшего гумкоридоры в Мариуполе РИА "Новости"

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Личность высокопоставленного украинского офицера, принявшего решение заблокировать гуманитарные коридоры из Мариуполя, стала известна. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

«Следователи установили личность командира объединенной группировки войск „Восток“ и „Юг“ генерал-лейтенанта Павлюка, приказавшего закрыть гуманитарные выходы из города и прикрывавшегося мирными жителями в качестве живого щита», — сообщили в СК.

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Ведомство получило информацию, что Павлюк приказывал целенаправленно уничтожать мирное население, которое не представляло угрозы для военнослужащих ВСУ.

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«В отношении Павлюка заведено постановление о привлечении в качестве обвиняемого по делу», — добавили в СК.

На данный момент сотрудники ведомства продолжают работу с националистами запрещенного в России полка «Азов»*, которые координировали действия украинских военных в Мариуполе, сообщил «Царьград».

*«Азов» — запрещенная в России террористическая организация.