Следователи помогут беженцам из Донбасса найти пропавших родственников

Сотрудники Следственного комитета помогут эвакуированным в Россию жителям Донбасса найти родственников, оставшихся в зоне проведения специальной операции. Как сообщила пресс-служба ведомства, соответствующее поручение дал председатель СК Александр Бастрыкин.

Он подчеркнул, информационному центру СК необходимо уделять особое внимание обращениям беженцев из Донбасса. У эвакуированных жителей выяснят все подробности, где остались их родные, и свяжут их со следственными подразделениями, которые займутся поисками.

Горячая линия Следственного комитета работает по номеру 8 (800) 100-12-60 #6. Также связаться со специалистами можно через социальные сети.