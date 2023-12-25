Спецоперация 25 декабря 2023, 18:21 Следователи помогут жителям Подмосковья найти родственников в зоне СВО СК Подмосковья поможет жителям найти родственников, находящихся в зоне СВО РИА «Новости»

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Сотрудники Следственного комитета помогут жителям Московской области узнать местоположение родственников, в том числе мобилизованных, в зоне спецоперации. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК Подмосковья.

Чтобы выяснить, где находится близкий человек, оказавшийся в зоне СВО, необходимо оставить заявление с личными данными. Для этого следует обратиться в региональное следственное управление СКР. Это можно сделать как лично, так и удаленно.

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На сайте ведомства в Московской области работает интернет-приемная, через которую можно направить обращение. Заявления принимают и в официальной группе регионального СК во «ВКонтакте». Также можно обратиться на горячую линию для участников СВО, мобилизованных и членов их семей.

«Каждое обращение внимательно изучается и рассматривается с разъяснением юридических аспектов в доступном формате», — уточнили в ведомстве.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова ранее сообщила, что находящимся на территории Украины российским военнопленным передали письма от родных.