Следком завел дела против командиров ВСУ за убийства жителей Донбасса

Следственный комитет установил еще двух командиров ВСУ, причастных к обстрелам мирных жителей Донбасса. Против них завели уголовные дела. Об этом сообщили на сайте СК РФ.

СК завел три уголовных дела против командира роты войсковой части А-2802 ВСУ лейтенанта Олега Ткаченко и начальника штаба — первого заместителя командира 30-й отдельной механизированной бригады ВСУ Николая Переступняка, а также ряда других украинских военных, ранее привлеченных к уголовной ответственности. Дела завели по статье о жестоком обращении с мирными жителями и применении запрещенных средств.

Следствие установило, что позиции войсковой части под командованием Ткаченко на протяжении долгого времени располагались на территории Мариуполя. И с 29 февраля по 28 марта Ткаченко неоднократно приказывал убивать горожан, задержанных для проверки документов. СК располагает данными об убийстве как минимум 25 мирных жителей.

Ткаченко также приказал установить растяжку на тропе, по которой передвигались люди. На ней подорвался местный житель, который впоследствии скончался на месте. Украинского военного, установившего эту растяжку, позже уничтожили.

Переступняк, а также еще 19 украинских военных, как установил СК, с 7 по 9 июня отдавали и исполняли приказы об артиллерийских обстрелах объектов гражданской инфраструктуры в Донецке, Дебальцево, Светлодарске, Горловке, Макеевке и Ясиноватой в ДНР и в Первомайске и Кременной в ЛНР, а также еще ряде населенных пунктов республик. Жертвами этих обстрелов стали четыре мирных жителя, пострадал еще 31 человек, в том числе один ребенок, повреждено 97 жилых домов и других гражданских объектов.