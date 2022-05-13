Следком России займется освобождением 80 гражданских моряков на Украине

Российские правоохранители проверят информацию об удержании на Украине 80 российских моряков гражданских судов, объявил Следственный комитет России в Telegram-канале.

Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что российские экипажи могут находиться на Украине. Следком запросит информацию о них и даст уголовно-правовую оценку произошедшему.

Накануне омбудсмен рассказала, что в Россию доставили прах погибшего в Одесской области капитана судна Millenial Spirit Владимира Текутова. Химовоз был в нейтральных водах Черного моря, недалеко от порта Южный, когда 25 февраля в него попала ракета ВСУ. Все 10 членов экипажа покинули судно и были спасены, но состояние двух оценивалось как тяжелое. Их доставили в больницу Черноморска, где 6 марта капитан скончался. Остальные моряки вернулись домой.