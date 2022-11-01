Следком России вычислил двух командиров «Азова», виновных в обстрелах Мариуполя | 360°

Спецоперация 01 ноября 2022, 10:50 Следком России вычислил двух командиров «Азова», виновных в обстрелах Мариуполя СКР назвал имена двух причастных к обстрелам ДНР офицеров украинского нацбатальона «Азов» РИА "Новости"

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Следователи разыскали двух командиров нацбатальона «Азов»*, которые причастны к обстрелам мирных жителей Донецкой Народной Республики весной 2022 года. Об их преступлениях рассказал на своем сайте Следственный комитет России.

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Командира орудия войсковой части А3057 Национальной гвардии Украины Николая Кузьменко обвинили в том, что в феврале-марте он руководил неизбирательными артобстрелами Мариуполя и ближайших районов, в том числе населенных пунктов Лебединское, Калиновка и Сартана.

Пресс-служба Следственного комитета

Минометный обстрел гражданской инфраструктуры в Мариуполе в марте устроили бойцы под руководством командира отделения той же части Владислава Курка. Расчет вел огонь с позиции на местном кладбище. Для ударов использовали миномет «БМ-37» калибра 82 миллиметра.

Против них возбудили уголовные дела за жестокое обращение с гражданским населением, применение запрещенных средств и методов ведения вооруженного конфликта. Командиры участвуют в следственных действиях. Следователи работают и над другими такими делами.

«Азов» — запрещенная в России террористическая организация.