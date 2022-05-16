Следком России установит причастных к бунту в херсонском СИЗО

Бунтом в херсонском СИЗО заинтересовались российские правоохранители. Следственный комитет России сообщил, что проведет проверку после провокации, организованной Службой безопасности Украины.

«Следственный комитет зафиксирует указанный факт, установит причастных и даст их действиям правовую оценку», — сказано в заявлении.

Заместитель главы Херсонской области Кирилл Стремоусов рассказал 15 мая о ЧП в одном из корпусов местного изолятора. Сотрудники СБУ попытались помочь заключенным сбежать и устроить в городе беспорядки. Они открыли камеры, выпустили людей, началась неразбериха. Российская военная полиция взяла ситуацию под контроль, однако, по сообщению ТАСС, один человек погиб, пытаясь перелезть через забор. Половина сотрудников колонии сбежали, начато расследование.