Следком России даст оценку действиям украинским силовиков в Донецке | 360°

Спецоперация 12 сентября 2022, 07:31 Поделиться Telegram

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Viber Следком России даст оценку действиям украинским силовиков в Донецке Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил расследовать обстрелы Донецка РИА «Новости»

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Российские следователи займутся делом об обстрелах Донецка и села Луганское в Донецкой Народной Республике. Дать правовую оценку действиям украинских силовиков поручил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Националисты продолжили обстреливать населенные пункты. В селе Луганское погиб мужчина, еще по одному жителю получили ранения во время недавних обстрелов в Киевском и Петровском районах.

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«Следователи СК России в рамках уголовных дел расследует обстоятельства произошедшего, действиям причастных лиц будет дана правовая оценка», — сообщили в СКР.

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Утром 12 сентября украинские военные обстреляли Куйбышевский район Донецка. Они выпустили со стороны населенного пункта Нетайлово семь снарядов калибром 155 миллиметров.

Город атакуют ежедневно. Только за первые часы 11 сентября Вооруженные силы Украины обстреляли пять районов города: Киевский, Куйбышевский, Ленинский, Ворошиловский, Буденовский районы. В субботу националисты ударили по рынку строительных материалов, и начался пожар. Огонь охватил 30 торговых павильонов общей площадью 200 квадратных метров. Погибли три человека, один получил травмы.

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