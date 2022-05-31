Следком РФ начал осматривать промзоны «Азовстали»

Российские следователи обследуют территорию промышленной зоны завода «Азовсталь» в Мариуполе. Об этом сообщило РИА «Новости».

Сотрудники Следственного комитета осмотрели разбитые позиции украинских националистов, а также места, где скрывались бойцы «Азова»*.

По данным агентства, на месте следователи нашли иностранное вооружение и боекомплекты, запасы продовольствия, разбитые ноутбуки, смартфоны и флэш-карты.

Представители СК обнаружили в подвальных помещениях места уничтожения амуниции, униформы, вооружения ВСУ и националистического полка «Азов»*.

Российские военные полностью освободили «Азовсталь» во второй половине мая. Находившиеся там националисты и украинские военные сложили оружие и сдались в плен.

*«Азов» — запрещенный в России националистический батальон.