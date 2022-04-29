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    29 апреля 2022, 07:50

    Следком проверит информацию о подготовке ВСУ провокации в Лимане

    СК РФ проверит поступившую информацию о подготовке ВСУ провокаций в городе Лиман

    Максим Зинкин

    Следственный комитет России проведет проверку информацию о том, что украинские националисты готовятся совершить провокацию в городе Лиман в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

    Также следователи проверят информацию о том, что ВСУ удерживают мирных жителей в качестве живого щита.

    «СК проверит информацию о подготовке провокации, установят должностных лиц и подразделения украинской армии, действовавшей в этом районе», — сообщили в ведомстве.

    Также следователи со ссылкой на Министерство обороны сообщили, что нацисты разместили тяжелое вооружение в Одессе и в Харькове, оборудовав огневые точки в жилых домах и школах.

    В Лимане проживают около 20 тысяч человек, город является одним из самых крупных железнодорожных узлов Донбасса.