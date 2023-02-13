Спецоперация 13 февраля 2023, 15:21 Следком попросят проверить видео с казнью бойца ЧВК «Вагнер» Омбудсмен Москалькова попросит СК России проверить новое видео с казнью бойца ЧВК «Вагнер» Соцсети

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Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова обратится в Следственный комитет России по поводу появившегося в Сети видео, на котором неизвестные ударом кувалдой казнят мужчину, признавшегося в дезертирстве из рядов ЧВК «Вагнер». Об этом омбудсмен сообщила РБК.

«Это нужно проверять. Внесудебные казни являются недопустимыми. Я намерена сделать обращение в Следственный комитет», — подчеркнула Москалькова.

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Ранее в Telegram-каналах появилось видео с мужчиной, представившимся как Дмитрий Якушенко. На кадрах видно, как по его голове, примотанной скотчем к импровизированной наковальне, наносят удары кувалдой. Подлинность кадров не подтвердили, однако перед «казнью» мужчина сообщил, что ранее служил в рядах подразделений группы «Вагнер».

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Позднее пресс-служба компании «Конкорд» опубликовала видео с Якушенко, который рассказал, что попал в плен к украинским боевикам, где «много наговорил». Однако после освобождения он принес много ценной информации, за что «был прощен».

При этом точная дата второго видео не уточняется.