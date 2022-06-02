Следком назвал имя сотрудника СБУ, который снял видео с пытками над военными

Российские следователи назвали трех новых фигурантов дела о пытках над военнослужащими. Проверяется причастность сотрудника СБУ и националиста из батальона «Азов»*. Еще одному силовику, который снимал видео, предъявлено обвинение, сообщил Следственный комитет РФ.

Новую информацию по делу о посягательстве на жизнь, по меньшей мере, восьми российских военнослужащих путем причинения множественных телесных повреждений, в том числе с использованием огнестрельного оружия, предоставила ФСБ.

По версии следствия сотрудник СБУ Виталий Посохов снимал на видео, как другие боевики стреляли по ногам солдат. Ему заочно предъявили обвинение. Также проверяется причастность к преступлению бойца батальона «Азов»* Ивана Никифорова и начальника УСБУ в Харьковской области Сергея Пшеничного.

Еще два командира нацбатальона ранее были заочно арестованы и объявлены в розыск. Это Сергей Величко и Константин Немичев.

Видео расправы над российскими солдатами появилось в интернете в конце марта. Связанным людям простреливали ноги и оставляли истекать кровью. Все происходило предположительно в Харьковской области.

* «Азов» — украинский националистический батальон, запрещенный на территории России.