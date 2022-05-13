Следком допросил около четырех тысяч украинских военнопленных

Сотрудники Следственного комитета России в ходе расследования фактов преступлений украинской армии в Донбассе допросили около четырех тысяч военнослужащих ВСУ, сдавшихся в плен. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В числе опрошенных более 200 офицеров, пишет RT.

Следователи осмотрели здание разрушенного драматического театра в Мариуполе, больше 900 объектов гражданской инфраструктуры, две средние школы, четыре городские больницы и 47 иных объектов, разрушенных украинскими националистами.

СК изъял базу документов, в том числе медицинские книжки более чем 450 боевиков националистического батальона «Азов»*.

В ходе поездки в Донецк глава Следкома Александр Бастрыкин вручил ведомственные награды следователям, исполняющим свой долг по расследованию преступлений украинских националистов, поблагодарив их за верность закону и мужество.

* «Азов» — запрещенное в России украинское националистическое вооруженное формирование.