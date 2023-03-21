21 марта 2023, 09:19
Слажены и сосредоточены. Работа расчетов «Мста-С» ЗВО на спецоперации попала на видео
Минобороны опубликовало кадры боевой работы расчетов «Мста-С» ЗВО на спецоперации
Министерство обороны России опубликовало видео боевой работы расчетов «Мста-С» Западного военного округа в зоне спецоперации. В оборонном ведомстве уточнили, что в составе расчетов есть мобилизованные, призванные из запаса.
Артиллеристы работают круглые сутки при любой погоде.
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Сообщается, что батарея самоходных гаубиц 2С19 «Мста-С» ликвидировала взводный опорный пункт ВСУ, расположение которого выведали разведывательные подразделения. Артиллеристы использовали уточненные координаты. Разведчики подтвердили поражение намеченной цели.
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Расчеты «Мста-С» «слажены, сосредоточены и нацелены на победу», подытожили в Минобороны.
Ранее ведомство уже публиковало кадры уничтожения замаскированных позиций противника расчетами «Мста-С». Уточнялось, что расчеты меняют позиции несколько десятков раз в день — это помогает дезориентировать украинские подразделения и из того, откуда они пытаются стрелять, сделать вывод о расположении их огневых позиций.
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