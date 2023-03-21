Спецоперация 21 марта 2023, 09:19 Слажены и сосредоточены. Работа расчетов «Мста-С» ЗВО на спецоперации попала на видео Минобороны опубликовало кадры боевой работы расчетов «Мста-С» ЗВО на спецоперации

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Министерство обороны России опубликовало видео боевой работы расчетов «Мста-С» Западного военного округа в зоне спецоперации. В оборонном ведомстве уточнили, что в составе расчетов есть мобилизованные, призванные из запаса.

Артиллеристы работают круглые сутки при любой погоде.

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Сообщается, что батарея самоходных гаубиц 2С19 «Мста-С» ликвидировала взводный опорный пункт ВСУ, расположение которого выведали разведывательные подразделения. Артиллеристы использовали уточненные координаты. Разведчики подтвердили поражение намеченной цели.

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Расчеты «Мста-С» «слажены, сосредоточены и нацелены на победу», подытожили в Минобороны.

Ранее ведомство уже публиковало кадры уничтожения замаскированных позиций противника расчетами «Мста-С». Уточнялось, что расчеты меняют позиции несколько десятков раз в день — это помогает дезориентировать украинские подразделения и из того, откуда они пытаются стрелять, сделать вывод о расположении их огневых позиций.