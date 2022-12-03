03 декабря 2022, 13:38
Слаженную работу мобилизованных артиллеристов в зоне спецоперации показали на видео
Минобороны сообщило, что мобилизованные артиллеристы ударили из «Акации» по дислокации ВСУ
Призванные по частичной мобилизации российские военнослужащие начали прибывать в зону боестолкновений с ВСУ. Минобороны показало, как подготовленные на полигонах ЮВО военнослужащие управляют артиллерийскими установками 2С3 «Акация».
Эти подразделения поддерживают маневры мотострелковых частей ВС России. Они наносят удары по местам дислокации противника, а также по скоплениям вражеской живой силы и колоннам военной техники ВСУ.
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На опубликованных Минобороны кадрах видно, что военнослужащие действуют четко и слаженно, как единая команда.
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Сами установки 2С3 «Акация» считаются тяжелой артиллерией. С их помощью запускаются снаряды калибра 152 миллиметра.
При выполнении задач расчеты коммуницируют с военнослужащими, которые управляют беспилотными летательными аппаратами. Эти БПЛА позволяют добывать актуальную информацию о позициях противника, с помощью которых артиллеристы корректируют точность выполнения удара.
Минобороны РФ
Частичная мобилизация в РФ
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