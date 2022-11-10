10 ноября 2022, 09:28
Скрытность российских систем связи улучшат благодаря разведке НАТО
РИА «Новости»: скрытность систем связи ВС РФ повысят после изучения возможностей НАТО
Вооруженные силы России модернизируют системы связи благодаря накопленному опыту в зоне специальной операции на Украине. Об этом РИА «Новости» рассказал источник, близкий к Министерству обороны.
По его словам, НАТО снабдил украинских военных передовыми средствами разведки. Они с высокой точностью способны обнаружить места электромагнитного излучения.
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«В связи с этим идут активные работы по улучшению скрытности отечественных систем связи, применяемых в вооруженных силах», — сказал источник.
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Собеседник добавил, что НАТО практически полностью раскрыл свои возможности в сфере разведки. Их российские производители учтут при создании новых образцов техники и модернизации уже имеющихся комплексов.
Степень скрытности средств связи определяется возможностью противника получить передаваемую информацию. Еще одним параметром надежности является возможность определения местоположения и типа комплекса.
Ранее пресс-служба Министерства обороны показала на видео работу подразделений связи Западного военного округа в зоне специальной операции на Украине.
Минобороны РФ
Специальная военная операция РФ на Украине
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