Спецоперация 10 ноября 2022, 09:28 Скрытность российских систем связи улучшат благодаря разведке НАТО РИА «Новости»: скрытность систем связи ВС РФ повысят после изучения возможностей НАТО РИА «Новости»

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Вооруженные силы России модернизируют системы связи благодаря накопленному опыту в зоне специальной операции на Украине. Об этом РИА «Новости» рассказал источник, близкий к Министерству обороны.

По его словам, НАТО снабдил украинских военных передовыми средствами разведки. Они с высокой точностью способны обнаружить места электромагнитного излучения.

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«В связи с этим идут активные работы по улучшению скрытности отечественных систем связи, применяемых в вооруженных силах», — сказал источник.

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Собеседник добавил, что НАТО практически полностью раскрыл свои возможности в сфере разведки. Их российские производители учтут при создании новых образцов техники и модернизации уже имеющихся комплексов.

Степень скрытности средств связи определяется возможностью противника получить передаваемую информацию. Еще одним параметром надежности является возможность определения местоположения и типа комплекса.

Ранее пресс-служба Министерства обороны показала на видео работу подразделений связи Западного военного округа в зоне специальной операции на Украине.