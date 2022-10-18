Скорая помощь пострадала при обстреле ЛНР украинским националистами | 360°

Спецоперация 18 октября 2022, 05:02 Скорая помощь пострадала при обстреле ЛНР украинским националистами Мэр Первомайска Колягин: два работника скорой пострадали при обстреле Новоивановки в ЛНР Pixabay.com

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В результате обстрела Новоивановки со стороны ВСУ пострадали два сотрудника скорой помощи. Об этом в Telegram-канале написал мэр города Первомайска, властям которого административно подчинена Новоивановка, Сергей Колягин.

Скорая выехала на место первого обстрела Новоивановки ночью во вторник, и попала под огонь со стороны украинских боевиков.

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«Под вторую волну обстрела Новоивановки попала первомайская бригада скорой помощи, выехавшая на место происшествия. По предварительной информации, ранения получили два сотрудника медучреждения, также поврежден спецавтомобиль», — написал мэр Первомайска.

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Днем ранее ВСУ открыли огонь по Кировскому району Донецка. Удар пришелся по автобусной остановке и маршрутке, пострадали три мирных жителя.

ВСУ продолжают наносить артиллерийские удары по критически важной инфраструктуре Запорожской АЭС и Энергодара. Критические повреждения уже получило оборудование в нескольких цехах завода. Удары наносятся прицельно и корректируются беспилотниками.