Спецоперация 31 мая 2023, 15:37 Три человека погибли при обстреле Калининского района Донецка со стороны ВСУ ТАСС: три человека погибли во время обстрела Калининского района Донецка со стороны ВСУ РИА «Новости»

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Три человека погибли в Калининском районе Донецка после обстрела со стороны украинских боевиков. Об этом ТАСС рассказали в силовых структурах ДНР.

«Скончались еще до прибытия скорой помощи», — сказала собеседник агентства.

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Глава администрации Донецка Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале писал, что в направлении Калининского района враг выпустил три ракеты из РСЗО. Жителей он просил быть предельно острожными и не выходить на улицу без необходимости.

«В результате автоматического отключения в Калининском районе обесточено девять трансформаторных подстанций. Без электроснабжения остались 750 абонентов», — передавал он.

При обстреле Куйбышевского района города повреждены несколько домов, сообщил Кулемзин.

Ранее ВСУ обстреляли пункт временного размещения в Белгородской области. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщал, что есть погибшие. Детей из Белгородской области вывезут в Воронеж.