Спецоперация 13 февраля 2024, 09:20 Скопление немецкой техники выявили на Купянском направлении Марочко: скопление немецкой техники выявили на Купянском направлении Alexander Welscher / Global Look Press

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В Харьковской области зафиксировали увеличение колесной и гусеничной техники немецкого производства. Об этом в Telegram-канале написал подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

По данным его источника, на Купянском направлении, в частности возле Рубежного, замечен танк Leopard. Северо-западнее Купянска находятся танковые мостоукладчики Biber и бронемашины разминирования Wisent 1 MC.

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Марочко добавил, что в районе Песчаного обнаружили бронеавтомобили FFG. Разведчики зафиксировали передвижение вездехода Bandvagn 206 и экскаватора Liebherr в окрестностях Стельмаховки.

Ранее Марочко сообщил, что ВСУ доставляют оружие в Харьков по железной дороге. На станцию Харьков-Грузовой прибыл состав, перевозивший тяжелую технику, артиллерийские орудия. Сюда же прибыли четыре вагона с боекомплектами.