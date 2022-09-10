Пострадавший при обстреле Горловки мужчина скончался | 360°

Спецоперация 10 сентября 2022, 12:27 Поделиться Telegram

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Viber Пострадавший при обстреле Горловки мужчина скончался Мэр Горловки Приходько: раненый ВСУ мирный житель Пантелеймоновки скончался РИА «Новости»

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Мирный житель скончался от ранений, полученных при обстреле поселка Пантелеймоновка в Горловском районе ДНР. Об этом сообщил мэр Горловки Иван Приходько в своем Telegram-канале.

«К сожалению, мирный горловчанин, <…> получивший ранение в голову в результате вчерашнего обстрела поселка городского типа Пантелеймоновка со стороны украинских террористов, скончался. Врачи боролись за его жизнь до последнего, но, увы, ранения оказались несовместимыми с жизнью», — написал он.

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Сообщается, что гражданин был 1969 года рождения.

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