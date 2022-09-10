Пострадавший при обстреле Горловки мужчина скончался | 360°

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Пострадавший при обстреле Горловки мужчина скончался

Мэр Горловки Приходько: раненый ВСУ мирный житель Пантелеймоновки скончался

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Мирный житель скончался от ранений, полученных при обстреле поселка Пантелеймоновка в Горловском районе ДНР. Об этом сообщил мэр Горловки Иван Приходько в своем Telegram-канале.

«К сожалению, мирный горловчанин, <…> получивший ранение в голову в результате вчерашнего обстрела поселка городского типа Пантелеймоновка со стороны украинских террористов, скончался. Врачи боролись за его жизнь до последнего, но, увы, ранения оказались несовместимыми с жизнью», — написал он.

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Сообщается, что гражданин был 1969 года рождения.

Сайт utro.ru со ссылкой на официальные данные Донецкой Народной Республики сообщил, что за минувшие сутки украинские боевики выпустили почти 200 боеприпасов республики. Восемь мирных жителей погибли, 27 человек получили ранения.

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