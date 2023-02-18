Спецоперация 18 февраля 2023, 14:37 Склады ВСУ с боеприпасами и ракетно-артиллерийским вооружением уничтожили в Донбассе Минобороны: четыре склада ВСУ уничтожили за сутки в ходе спецоперации РИА «Новости»

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Российские военные уничтожили за сутки три склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ в районе Авдеевки и Красногоровки в Донецкой Народной Республике. Еще одного склада 72-я механизированная бригада ВСУ лишилась в районе Угледара, сообщили в Минобороны.

На Донецком направлении Южная группировка войск продолжила успешное наступление. За сутки российские военные уничтожили до 150 бойцов противника, пять боевых бронированных машин, три автомобиля, боевую машину РСЗО «Град» и самоходную гаубицу «Гвоздика».

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На Южно-Донецком и Запорожском направлениях группировка войск «Восток» нанесла огневое поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах Угледара, Пречистовки (ДНР) и Полтавки (Запорожская область).

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Потери противника составили свыше 50 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, подчеркнули в Минобороны. Кроме того, ВСУ лишились четырех боевых бронированных машин, двух пикапов и гаубицы Д-20.

В районе Угледара ВС РФ уничтожили склад боеприпасов 72-й механизированной бригады украинской армии, заключили в ведомстве.