Спецоперация 10 января 2023, 15:15 Склады украинского оружия уничтожили в ДНР и Запорожской области Минобороны России: авиация в ДНР и Запорожской области уничтожила два склада вооружения

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Российские военные разбили в Донецкой Народной Республике и Запорожской области два склада ракетно-артиллерийского вооружения украинских подразделений. Удары нанесли силами оперативно-тактической и армейской авиации, артиллерии и ракетных войск, рассказало Минобороны.

В районе Константиновки и Орехова засекли склады 53-й механизированной бригады Вооруженных сила Украины и 108-й бригады территориальной обороны. Вооруженные силы России ударили по ним. Кроме того, в течение суток пострадали 62 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, техника и военные в 105 районах.

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Истребительная авиация сбила три украинских самолета Су-25 у Пушкина, Ясеновова и Максимильяновки ДНР. Вблизи Площанки, Голиково, Оборотновки, Подкуйчанска, Червонопоповки, Житловки и Кременной Луганской Народной Республики, а также Волновахи, Валерьяновки и Евгеновки ДНР сбили 10 беспилотников.

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Во время контрбатарейной борьбы уничтожили две американские гаубицы М777, четыре артиллеристские установки Krab, три буксируемые гаубицы Д-20, две установки реактивных систем залпового огня «Град», боевую машину «Ураган», две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 и AN/TPQ-36.