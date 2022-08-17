Склады украинских ракет разбили в ДНР и трех регионах Украины

Российские военные разбили в ДНР, Харьковской, Николаевской и Запорожской областях девять складов Вооруженных сил Украины с ракетно-артиллерийским вооружением, сообщило Минобороны РФ.

Военные засекли девять складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов. Они находились вблизи Краматорска, Николаевки и Красного в Донецкой Народной Республике, рядом с Малиновкой в Харьковской области, в районе населенных пунктов Гуляй Поле и Самойловки Запорожской области, а также Березнеговатого Николаевской области.

Еще три склада топлива уничтожили у Харькова, Богодухова и Чугуева Харьковской области. В ударах по военным объектам ВСУ участвовали российская оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия.

ВСУ лишились не только вооружения, но и бойцов. Так, в Соледаре сбежали больше трети мобилизованных 10-й горно-штурмовой бригады, сообщил RT. Теперь это подразделение укомплектовано меньше чем наполовину. Много резервистов погибли при разгрузке на железнодорожной станции в Херсонской области.