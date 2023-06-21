Спецоперация 21 июня 2023, 14:24 Склады трех бригад ВСУ уничтожили в зоне спецоперации за сутки Минобороны: ВС России уничтожили в ДНР, Запорожье и Харьковской области склады трех бригад РИА «Новости»

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Российские войска уничтожили за сутки склады боеприпасов трех бригад Вооруженных сил Украины в ДНР, Харьковской и Запорожской областях. Представитель Минобороны России Игорь Конашенков объявил об этом на брифинге.

Склады боеприпасов выявили у населенных пунктов Новгородское ДНР, Мороховец Харьковской области и Новопавловка Запорожской области. Они принадлежали 109-й бригаде теробороны, 60-й механизированной и 44-й артиллерийской бригадам ВСУ.

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Ракетные войска, артиллерия и авиация ударили по 117 подразделениям украинских артиллеристов на позициях в 129 районах. Около населенного пункта Запасное Запорожской области ударили по командному пункту 128-й горно-штурмовой бригады.

На Донецком и Запорожском направлениях остановили 12 вылазок противника, три украинские диверсионно-разведывательные группы остановили в ЛНР.