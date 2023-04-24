Спецоперация 24 апреля 2023, 14:21 Склады с боеприпасами ВСУ уничтожили в Запорожской области Минобороны: группа войск «Восток» уничтожила склады со снарядами ВСУ в Запорожской области РИА «Новости»

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Действующая на Южно-Донецком и Запорожском направлениях проведения специальной военной операции группировка войск «Восток» за минувшие сутки уничтожила два склада с боеприпасами украинских военных. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Он подчеркнул, что арсеналы принадлежали 65-й механизированной бригады ВСУ и 102-й бригады территориальной обороны. Склады располагались в селе Равнополье и городе Вольнянск Запорожской области.

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За сутки группировка войск «Восток» огнем артиллерии и ударами оперативно-тактической и армейской авиации нанесла поражения по позициям противника в районе города Угледар Донецкой Народной Республики, а также около сел Каменное и Малая Токмачка Запорожской области.

Кроме того в селах Новомихайловка и Новоселовка Донецкой народной республики российские военные пресекли работу двух украинских диверсионно-разведывательных групп.

Общие потери противника на этом участке проведения специальной военной операции составили более 20 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также гаубицу Д-20.