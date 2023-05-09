Спецоперация 09 мая 2023, 14:57 Склады с боеприпасами ВСУ уничтожили в Запорожской и Херсонской областях Минобороны: 2 склада с боеприпасами ВСУ разбили в Запорожской и Херсонской областях РИА «Новости»

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Российские военные ликвидировали склад боеприпасов 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ и 124-й бригады теробороны в Запорожской и Херсонской областях. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

«ВС России уничтожили склад боеприпасов 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Щербаки Запорожской области», — сказал он.

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Кроме того, российские войска уничтожили склад боеприпасов 124-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Антоновка Херсонской области.

Ранее Минобороны сообщило, что российские военные в ходе боев на Донецком направлении за сутки ликвидировали свыше 465 украинских боевиков и иностранных наемников.

Кроме того, националисты потеряли до 230 человек живой силы на Херсонском, Запорожском, Южно-Донецком, Краснолиманском и Купянском направлениях за сутки.