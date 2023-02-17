Спецоперация 17 февраля 2023, 14:15 Склады ВСУ уничтожили в районе Угледара, Авдеевки, Херсона и Высшетарасовки Минобороны: ВС РФ за сутки уничтожили четыре склада с боеприпасами ВСУ РИА «Новости»

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Подразделения ВС РФ уничтожили в районе Угледара склад боеприпасов 72-й механизированной бригады ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны.

Помимо этого, российские военные нанесли поражение двум складам боеприпасов 124-й и 129-й бригад теробороны ВСУ в районе Херсона и Высшетарасовки Днепропетровской области.

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Еще один склад противника уничтожили в районе Авдеевки в Донецкой Народной Республике. Там хранились боеприпасы 36-й бригады морской пехоты ВСУ.

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Армейская авиация, ракетные войска и артиллерия группировок ВС РФ за сутки нанесла поражение 97 артиллерийским подразделениям противника на огневых позициях, живой силе и военной технике ВСУ в 106 районах.

В районе населенного пункта Никольское Херсонской области российские средства ПВО сбили украинский вертолет Ми-8. Кроме того, за последние сутки ВСУ лишились еще девяти беспилотников.