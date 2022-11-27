27 ноября 2022, 15:22
Склады с боеприпасами ВСУ уничтожили в Запорожской и Днепропетровской областях
Минобороны сообщило об ударе по складу ВСУ со снарядами HIMARS в Днепропетровской области
Удар российской авиации, артиллерии и ракетных войск уничтожил вооружение группировки войск ВСУ «Запорожье» в районе села Разумовка. Украинские военные также лишились склада со снарядами HIMARS в Днепропетровской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
ВС РФ ударили по четырем арсеналам с ракетно-артиллерийским вооружением противника в Запорожской области. Еще один склад с боеприпасами уничтожили недалеко от Днепропетровска.
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Там украинские боевики хранили более 100 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и более семи тысяч крупнокалиберных артиллерийских снарядов, поступивших из стран Запада.
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За минувшие сутки российские средства противовоздушной обороны перехватили в воздухе выпущенные украинскими боевиками по селам иностранные снаряды.
Как отметил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков, в районе села Мирополье Сумской области перехватили управляемый артиллерийский снаряд Excalibur, а около села Богдановка в Херсонской области — два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.
Минобороны РФ
Специальная военная операция РФ на Украине
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