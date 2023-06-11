Спецоперация 11 июня 2023, 15:13 Склады с боеприпасами бригад ВСУ уничтожили в ДНР Минобороны сообщило об уничтожении складов с боеприпасами бригад ВСУ в ДНР РИА «Новости»

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Удары по складам с боеприпасами 63-й мотопехотной и 53-й механизированной бригад ВСУ нанесла «Южная» группировка российских войск в селах Красное и Ласточкино Донецкой Народной Республики. Об этом заявил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Он добавил, что за минувшие сутки на этом участке проведения специальной военной операции российские военные отразили восемь атак подразделений 110-й механизированной, первой танковой, 59-й мотопехотной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, которые хотели прорваться к четырем населенным пунктам Донецкой Народной Республики.

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«Вклинений в нашу оборону не допущено» — заявил Конашенков.

Представитель Минобороны подчеркнул, что в ходе боев противник потерял до 310 человек личного состава, шесть видов бронетехники, пять автомобилей, а также три гаубицы.

Всего за минувшие сутки ракетные войска, артиллерия и авиация российских войск нанесли удары по 91у артиллерийскому подразделению противника на огневых позициях, а также поразили живую силу и военную технику противника в 109 районах проведения специальной военной операции.