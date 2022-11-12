12 ноября 2022, 14:34
Склады боеприпасов ВСУ уничтожили в Запорожской и Харьковской областях
Минобороны заявило об уничтожении складов с боеприпасами ВСУ Запорожье и под Харьковом
Российские военные уничтожили склады ВСУ в Запорожской и Харьковской областях. На них хранили ракетно-артиллерийское вооружение и боеприпасы, сообщили в Минобороны РФ.
В военном ведомстве уточнили, что склад боеприпасов 44-й артиллерийской бригады украинских военных уничтожили в районе города Варваровка в Запорожье.
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Второй объект, где хранилось вооружение и военная техника, находился у населенного пункта Песчаное под Харьковом.
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В районах населенных пунктов Лозовая Харьковской области и Зеленая Долина ДНР разбиты две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы ВСУ американского производства. С их помощью украинские военные обнаруживали и сопровождали воздушные цели.
ВС России уничтожили пять складов боеприпасов и ракет в Запорожье и ДНР. Минобороны показало кадры боевой работы расчетов артиллерийских установок «Акация».
Минобороны РФ
Специальная военная операция РФ на Украине
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