Спецоперация 29 апреля 2023, 15:00 Склады боеприпасов ВСУ уничтожили в ДНР Минобороны: ВС России ликвидировали в ДНР склады боеприпасов ВСУ РИА «Новости»

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Российские войска в Донецкой Народной Республике разбили склады боеприпасов 72-й мехбригады ВСУ и 110-й бригады теробороны. Об этом сообщили в Минобороны.

«В районе населенных пунктов Шахтерское и Успеновка Донецкой Народной Республики уничтожены склады боеприпасов», — отметили в ведомстве.

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Накануне противник лишился склада боеприпасов ВСУ в Харьковской области, в районе села Синельниково.

Так же на этом участке линии соприкосновения российские бойцы уничтожили до 75 украинских солдат, две боевые бронемашины и гаубицу Д-20.

В среду, 26 апреля, российские войска уничтожили склады боеприпасов ВСУ в районах населенных пунктов Доброволье и Шевченко в ДНР. Украинские боевики потеряли до 30 человек живой силы, артиллерийскую систему М777 и два автомобиля. Также российские бойцы пресекли очередную попытку атаки националистов на Донецком направлении.