01 марта 2023, 14:18
Склады боеприпасов ВСУ уничтожили в ДНР и Херсонской области
Минобороны сообщило об уничтожении складов боеприпасов ВСУ в Херсонской области и ДНР
Российские военнослужащие высокоточным ударом уничтожили склад боеприпасов 123-й бригады территориальной обороны ВСУ в Херсонской области. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
«Склад боеприпасов поразили в населенном пункте Токарево Херсонской области», — сказал он.
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Кроме того, в течение прошедших суток российские войска ликвидировали склад с боеприпасами 110-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Очеретино в Донецкой Народной Республике.
Ранее Конашенков сообщал, что войска группы «Центр» за сутки уничтожили свыше 150 украинских боевиков на Краснолиманском направлении. Также ВСУ лишились гаубицы «Мста-Б» и четырех бронированных автомобилей.
Минобороны заявляло, на что Купянском направлении российские военные ликвидировали три украинские диверсионно-разведывательные группы в Херсонской области и Луганской Народной Республике.
Минобороны РФ
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