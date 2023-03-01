Спецоперация 01 марта 2023, 14:18 Склады боеприпасов ВСУ уничтожили в ДНР и Херсонской области Минобороны сообщило об уничтожении складов боеприпасов ВСУ в Херсонской области и ДНР РИА «Новости»

Читать 360tv в

Российские военнослужащие высокоточным ударом уничтожили склад боеприпасов 123-й бригады территориальной обороны ВСУ в Херсонской области. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

«Склад боеприпасов поразили в населенном пункте Токарево Херсонской области», — сказал он.

Реклама

Кроме того, в течение прошедших суток российские войска ликвидировали склад с боеприпасами 110-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Очеретино в Донецкой Народной Республике.

Ранее Конашенков сообщал, что войска группы «Центр» за сутки уничтожили свыше 150 украинских боевиков на Краснолиманском направлении. Также ВСУ лишились гаубицы «Мста-Б» и четырех бронированных автомобилей.

Минобороны заявляло, на что Купянском направлении российские военные ликвидировали три украинские диверсионно-разведывательные группы в Херсонской области и Луганской Народной Республике.