Оперативно-тактическая и армейская авиация уничтожила за сутки два склада боеприпасов ВСУ. Они были расположены вблизи населенного пункта Спорное в ДНР и Барвенково Харьковской области, сообщило Минобороны РФ.

В общей сложности удары нанесли по 44 районам сосредоточения солдат и военной техники. Удалось ликвидировать более 250 бойцов, вывести из строя 84 единицы вооружения и техники. В частности, националисты лишились девяти танков, пяти установок реактивной системы залпового огня «Град», десяти орудий полевой артиллерии и 22 автомобилей.

Российским военным, бойцам ЛНР и ДНР также удалось взять под контроль Красный Лиман. По данным на 27 мая, освобождено 220 населенных пунктов.