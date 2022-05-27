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    27 мая 2022, 11:56

    Склады боеприпасов ВСУ уничтожили в ДНР и Харьковской области

    Российская авиация уничтожила в ДНР и Харьковской области два склада боеприпасов

    Екатерина Виславская

    Оперативно-тактическая и армейская авиация уничтожила за сутки два склада боеприпасов ВСУ. Они были расположены вблизи населенного пункта Спорное в ДНР и Барвенково Харьковской области, сообщило Минобороны РФ.

    В общей сложности удары нанесли по 44 районам сосредоточения солдат и военной техники. Удалось ликвидировать более 250 бойцов, вывести из строя 84 единицы вооружения и техники. В частности, националисты лишились девяти танков, пяти установок реактивной системы залпового огня «Град», десяти орудий полевой артиллерии и 22 автомобилей.

    Российским военным, бойцам ЛНР и ДНР также удалось взять под контроль Красный Лиман. По данным на 27 мая, освобождено 220 населенных пунктов.