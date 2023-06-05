05 июня 2023, 13:38
Склады боеприпасов ВСУ разнесли на Купянском, Донецком и Херсонском направлениях
Минобороны сообщило об уничтожении двух складов боеприпасов на Донецком направлении
Украинские войска лишились четырех складов боеприпасов за сутки. Вооруженные силы России поразили их на Донецком, Купянском и Херсонском направлениях, сообщил представитель Минобороны Игорь Конашенков.
Вблизи населенного пункта Дзержинск в ДНР уничтожили два склада боеприпасов 24-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины. Боевые действия на Донецком направлении вели в Марьинке и у Авдеевки силами отряда спецназа «Ахмат» и Первого армейского корпуса.
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На Херсонском направлении у населенного пункта Никольское обнаружили склад боеприпасов 126-й бригады территориальной обороны, на Купянском, у Малиновки Харьковской области — хранилище со снарядами 60-й мотопехотной бригады. По ним нанесли удары.
Авиация, артиллерия и ракетные войска поразили 98 подразделений ВСУ в 104 районах, средства ПВО сбили в ДНР украинский самолет Су-27.
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