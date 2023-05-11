Спецоперация 11 мая 2023, 14:49 Склады боеприпасов ВСУ разбили в ДНР, под Херсоном и на Купянском направлении Минобороны: четыре склада ВСУ уничтожили в ДНР, под Херсоном и на Купянском направлении РИА «Новости»

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Четыре склада боеприпасов украинской армии разбили в ДНР, в Херсонской области, в Запорожье и на Купянском направлении. Кроме того, противник понес потери в живой силе и технике. Об этом сообщили в Минобороны.

«В районе населенного пункта Нескучное Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 67-й механизированной бригады ВСУ», — уточнили в ведомстве.

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Кроме того, три склада боевиков взорвали в города Краматорск в Донецкой Народной Республике, в районе населенного пункта Гуляйполе в Запорожье и под Херсоном.

На Купянском направлении потери противника составили до 125 солдат, четыре автомобиля и артиллерийская установка «Акация». На Красно-Лиманском направлении враг лишился до 65 военных ВСУ, две бронемашины и две гаубицы.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях удары наносили авиация и артиллерия группировки войск «Восток». Здесь уничтожили более 110 украинских военнослужащих и семь автомобилей.

На Херсонском направлении противник потерял 20 солдат, три автомобиля, американскую артиллерийскую систему М777 гаубицу и установку «Гвоздика».

Российские летчики сбили украинский штурмовик Су-25 в Херсонской области.