Важное 16 декабря 2022, 14:03 Склад ВСУ уничтожили в Харькове — Минобороны Минобороны заявило об уничтожении склада ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ в Харькове РИА «Новости»

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Российские военные уничтожили склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ в Харькове, рассказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. По его словам, за прошедшие сутки отечественные системы ПВО сбили четыре украинских беспилотника.

«В районе населенного пункта Рай-Александровка Донецкой Народной Республики уничтожена радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса С-300», — добавил Конашенков.

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ВС России удалось сбить четыре вражеских беспилотника. Их уничтожили в районе села Новая Тарасовка Харьковской области, а также в ДНР и ЛНР. В районе Первомайска перехватили два снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS американского производства.

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Украинские военные попытались провести атаку на Южно-Донецком направлении. ВС России пресекли эту попытку в районе поселка Сладкое в ДНР. За сутки противник потерял до 50 военнослужащих, а также три автомобиля. В Минобороны добавили, что за то же время уничтожили две украинские диверсионно-разведывательные группы. Это сделали в районе населенных пунктов Новомайорское и Шевченко в ДНР.