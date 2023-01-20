Спецоперация 20 января 2023, 14:23 Склад снарядов ВСУ уничтожили в ДНР Минобороны сообщило об ударе по складу боеприпасов ВСУ около Звановки РИА «Новости»

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Удар по складу с реактивными снарядами к системам залпового огня украинских войск нанесли около села Звановка в Донецкой Народной Республике. Об этом заявил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

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Он добавил, что на Донецком направлении за минувшие сутки уничтожены до 60 украинских военных, три бронированные машины, два автомобиля, две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», а также гаубицы «Гиацинт-Б» и Д-20.

На этом же участке проведения специальной военной операции под контроль российских военных перешло село Клещеевка, расположенное в девяти километрах от Артемовска.

Официальный представитель Минобороны подчеркнул, что населенный пункт освободили силами добровольцев штурмовых отрядов при огневой поддержке оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии Южного военного округа