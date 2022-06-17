Правоохранители нашли недалеко от Мариуполя крупный склад с боеприпасами, где находились противопехотные мины. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

«После осмотра места происшествия были вызваны криминалисты и сотрудники экстренных служб. Специалистами в ближайшее время планируется разминирование», — добавил источник.

Ранее, 5 июня, стало известно также, что в мариупольском здании Службы безопасности Украины обнаружили стрелянные гильзы от американских снайперских патронов и коробки от патронов 308 «Винчестер», которые снабжены экспансивными пулями (пули, раскрывающиеся при попадании в тело). В кабинете офицера СБУ нашли записи с кодами для киберслежки, заполненные от руки на русском языке.

Также председателю СК России Александру Бастрыкину доложили о том, что в Мариуполе обнаружен схрон телефонов с личными даннами украинских националистов и нацистской символикой.