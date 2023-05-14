Спецоперация 14 мая 2023, 13:45 Склад группировки ВСУ «Херсон» уничтожили под Николаевом Минобороны: ВС России уничтожили склад группировки ВСУ «Херсон» под Николаевом РИА «Новости»

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Российские военные уничтожили склад боеприпасов группировки ВСУ «Херсон». Удар по объекту нанесли в районе Николаева, сообщили в Минобороны.

Кроме того, в районе населенного пункта Тягинка Херсонской области российские военные уничтожили радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 американского производства.

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Еще одного склада ВСУ лишились в районе города Хмельницкого.

Истребительная авиация ВКС России сбила украинский самолет Су-27 в районе населенного пункта Новогродовка в Донецкой Народной Республике. Средства противовоздушной обороны за сутки перехватили шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.

Кроме того, за последние 24 часа российская ПВО уничтожила 18 украинских беспилотников в районе населенных пунктов Голая Пристань (Херсонская область), Кирилловка, Спорное, Веселое и Ямполовка (ДНР), Новоалександровка и Оборотновка (ЛНР), Петровка и Жовтневое (Харьковская область).