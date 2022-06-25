facebook_pixel
    25 июня 2022, 08:18

    Склад боеприпасов ВСУ в подвале жилого дома в Горском показали на видео

    Украинские военные устроили склад боеприпасов в подвале жилого дома в Горском

    Максим Зинкин

    Украинские военнослужащие устроили склад боеприпасов в подвале жилого многоэтажного дома в населенном пункте Горское в ЛНР. Об этом РИА «Новости» сообщил представитель Народной милиции Иван Филипоненко.

    По его словам, поздразделения республики обнаружили заряды ВОГ-17 к гранатометам, снаряды калибром 82 и 120 миллиметров, миноментные мины и боеприпасы различных систем.

    «Сложно оценить, какой ущерб будет в случае детонации припасов. Ну, дом сложится», — сообщил он.

    Местные жители рассказали, что дом находится в центральной части квартала, где проживают много людей.

    Накануне российские войска и подразделения вместе с подразделениями Народной милиции Луганской Народной Республики освободили города Горское и Золотое.