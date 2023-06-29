Спецоперация 29 июня 2023, 09:44 Склад боеприпасов ВСУ уничтожили в островной зоне Херсонской области Группировка войск «Днепр» уничтожила в островной зоне Херсонской области склад ВСУ РИА «Новости»

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В Херсонской области за сутки уничтожили в островной зоне склад боеприпасов, минометный расчет и позицию Вооруженных сил Украины. Об успехах группировки войск «Днепр» сообщил ТАСС представитель экстренных служб.

«В результате огневого поражения соединениями группировки войск „Днепр“ в островной зоне уничтожен склад с боеприпасами одной из бригад ВСУ», — доложил он.

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Погибли семь украинских военнослужащих, еще четыре получили ранения. На этом же, Херсонском, направлении военные ударили по позиции ВСУ, поразили военнослужащих и минометный расчет калибра 120 миллиметров.

На Каховском направлении около Когнаровки группировка настигла место временной дислокации ВСУ и вывела из строя одну машину, 13 военнослужащих погибли, восемь пострадали.

Во время разлива Днепра украинские военнослужащие небольшими группами попытались перебраться на левый берег Днепра, но остались на заболоченном острове и под Антоновским мостом. Российские военнослужащие заявили, что в ближайшее время их отбросят.