Спецоперация 01 апреля 2023, 15:35 Склад боеприпасов ВСУ уничтожили в Харьковской области Минобороны: российские военные уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Харьковской области РИА «Новости»

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Российские подразделения ликвидировали склад с боеприпасами 127-й бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины в Харьковской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

«В районе населенного пункта Избицкое Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 127-й бригады территориальной обороны», — уточнил он.

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По данным Минобороны, за минувшие сутки силы оперативно-тактической авиации, ракетных войск и артиллерии группировок российский войск поразили 86 артиллерийских подразделений противника на огневых позициях. Также ВС России нанесли удар по живой силе и технике в 92 районах.

На Донецком направлении российские военные ликвидировали порядка 110 бойцов ВСУ и наемников за прошедшие 24 часа.

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов ранее сообщил, что украинские подразделения сосредоточили в подконтрольной им части региона огромное число боевиков. ВСУ намерены приступить к форсированию Днепра, подчеркнул он. Также, по его словам, на линии фронта в Запорожской области замечены немецкие наемники.