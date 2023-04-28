Спецоперация 28 апреля 2023, 15:11 Склад боеприпасов ВСУ уничтожили в Харьковской области Минобороны: Западная группировка уничтожила склад боеприпасов ВСУ в Харьковской области РИА «Новости»

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Бойцы Западной группировки российских войск уничтожили склад боеприпасов 127-й механизированной бригады ВСУ, расположенный в районе села Синельниково Харьковской области. Об этом заявил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Он добавил, что за сутки на этом участке проведения специальной военной операции противник в ходе успешных ударов российских военных потерял до 75 человек личного состава, а также две боевые бронированные машины и гаубицу Д-20.

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Всего за минувшие сутки оперативно-тактическая и армейская авиации, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по огневым позициям 86 артиллерийских подразделений ВСУ, а также поразили живую силу и боевую технику противника в 112 районах.

Среди уничтоженной украинской техники оказался вертолет Ми-8 воздушных сил Украины, который истребители ВКС России сбили около поселка Дробышево Донецкой Народной Республики.

Также российские средства противовоздушной обороны перехватили восемь реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Ураган» и уничтожили пять беспилотников, выпущенных противником по населенным пунктам Харьковской и Запорожской областей, а также Донецкой Народной Республики.